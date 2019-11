Jaki pyta o posłów Konfederacji. "Apeluję o wniosek do Komisji Etyki"

W połowie listopada w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie sprzed kilkunastu lat, na którym obecni posłowie Konfederacji Dobromir Sośnierz oraz Konrad Berkowicz podnoszą prawą rękę w geście pozdrowienia Hitlera. Pytany o tę sprawę, Sośnierz podkreślił, że było to prześmiewcze zdjęcie i nie zamierza za nie przepraszać. – Co wy tacy spięci jesteście, rany boskie, to jest tylko podniesienie ręki pod jakimś kątem. Powygłupiać się nie można? – pytał w Polsat News.

Dziś do sprawy powrócił europoseł Prawa i Spawiedliwości Patryk Jaki. "Czy ktoś już widział przeprosiny Konfederacji w tej sprawie?" – zapytał na Twitterze. Były minister sprawiedliwości zaapelował do posłów, aby złożyli w tej sprawie wniosek do komisji etyki poselskiej. "Nawet gdyby rozumieć i założyć 'błędy młodości' - to jak można być dziś posłem RP bez odcięcia się od tego?" – dodał.