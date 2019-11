"To spowoduje tragedię". Jaki apeluje do warszawskich radnych

Apeluję do państwa radnych o pilną zmianę budżetu i decyzji prezydenta Trzaskowskiego i ratowanie zwierząt. To bez barw politycznych, nasze wspólne zobowiązanie - pisze do Rady Miasta Stołecznego Warszawy Patryk Jaki.

Stołeczny ratusz planuje w 2020 roku zmniejszyć o blisko 1,5 miliona złotych dofinansowanie na schronisko dla bezdomnych zwierząt "Na Paluchu". Informację tę przekazał wczoraj na Twitterze radny PiS Oliwier Kubicki. Na opublikowanym przez niego zestawieniu widzimy, że w 2019 roku schronisko "Na Paluchu" otrzymało od miasta 9 876 000 zł. Projekt budżetu na rok 2020 przewiduje, że otrzyma znacząco mniej - 8 331 000 zł. W związku z tymi doniesieniami z apelem do Rady Miasta Stołecznego Warszawy zwrócił się były wiceminister sprawiedliwości, obecnie europoseł Patryk Jaki. "Prezydent Rafał Trzaskowski przedstawił projekt budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2020, w którym zabiera blisko 1,5 mln na schronisko dla bezdomnych zwierząt 'Na Paluchu'. Dyrektor tej placówki powiedział na komisji, że ta decyzja 'rozłoży schronisko'. Uważam, że mamy szczególne zobowiązanie do dbania o zwierzęta, o słabszych. To jak traktujemy zwierzęta jest często wyrazem naszego człowieczeństwa" – napisał Patryk Jaki. W swoim apelu przypomniał, że schronisko dla bezdomnych zwierząt „Na Paluchu” jako jednostka budżetowa m.st. Warszawy jest głównym wykonawcą Warszawskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt. "Budżet w 2019 roku wynosił prawie 10 mln zł i już wtedy był niewystarczający z uwagi na zakres prowadzonych działań. Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu, sama placówka alarmowała o katastrofalnej sytuacji związanej z przepełnieniem szpitala dla kociąt: „Koci szpitalik pęka w szwach od chorych kociąt. Te zwierzęta, z zaropiałymi oczami, szukające ciepła u pluszowych maskotek. W tym roku jest tragicznie. Ile z tych kotków przeżyje? Czy wystarczy domów chcących je adoptować? W schroniskowych warunkach mają marne szanse." Ponadto w placówce dofinansowania wymaga szpital ogólny oraz zakaźny, który według opinii ekspertów, powinien zostać zlokalizowany zupełnie w innym położeniu z uwagi na ryzyko rozpowszechniania chorób zakaźnych. Środki finansowe są również potrzebne na remont boksów, które zostały zmodernizowane ponad 15 lat temu. Dlatego zmniejszenie budżetu schroniska o 1,5 mln zł (przypomnę, że do placówki trafiają również zwierzęta z kilku gmin podwarszawskich) spowoduje tragedię" – wskazuje europoseł PiS. Kończąc, Patryk Jaki apeluje do radnych o pilną zmianę budżetu i decyzji prezydenta Trzaskowskiego i ratowanie zwierząt. "To bez barw politycznych, nasze wspólne zobowiązanie" – kwituje.