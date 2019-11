"Kaczyński straszy dzieci...". Debata "polsko-polska" w Parlamencie Europejskim

Debata została zorganizowana na wniosek skrajnie lewicowej frakcji GUE. Chociaż początkowo miała dotyczyć sytuacji LGBT w UE, to szybko zaczęto dyskusję o Polsce. Politycy opozycji przekonywali, że polskie władze odpowiadają za dyskryminację osób LGBT. Z kolei eurodeputowani PiS odpierali te zarzuty.

Unijna komisarz Cecilia Malmstroem, która rozpoczęła dyskusję, stwierdziła, że Komisja Europejska jest zaniepokojona wydarzeniami z Białegostoku z zeszłego lata. Mówiła również o kontrowersyjnych naklejkach "Gazety Polskiej".

Głos następnie zabrała Magdalena Adamowicz, która jednoznacznie obarczyła winą polskie władze, zarzucając PiS, że traktuje LGBT jako wroga.

– Pan Kaczyński straszy, Wyzywa ludzi LGBT od zarazy, że można się od nich zarazić. Straszy dzieci. Tzn. mówi o tym, że powinniśmy chronić nasze dzieci przed groźną ideologią LGBT. Tak jak mówiliśmy, takiej ideologii nie ma. Proszę powiedzieć, czy to nie jest prawda i czy w tamtych wyborach Kaczyński nie straszył nas uchodźcami, a teraz straszy na nową wymyśloną zarazą ideologią LGBT tylko po to, aby wywołać strach – mówiła europoseł Koalicji Europejskiej.

Nie było to jednak jedyny wystąpienie uderzające w polski rząd. Po tym jak Beata Kempa podkreślała, że w Polsce katolicy są obrażani, podając przykład tęczy wymalowanej na obrazie Matki Boskiej, głos zabrała Róża Thun. Polityk przekonywała, że tęcza nie obraża katolików. – To nie obraża. Proszę nie używać takich słów, bo nie jest to prawdą, jeśli chodzi o polskie społeczeństw – mówiła.

– Przykro mi, że ta debata przeradza się w debatę polsko-polską, ale musimy od czasu do czasu prostować ten fałszywy wizerunek Polaków, który nam daje partia rządząca – stwierdziła Thun.

To nie koniec wystąpień krytykujących PiS.Głos zabrał również Robert Biedroń, który przekonywał w Parlamencie Europejskim, że z powodu swojej orientacji seksualnej ma w Polsce problemy.

Elżbieta Łukacijewska z PO w swoim wystąpieniu mówiła z kolei o osobach, które miały ponoć popełnić samobójstwo ze względu na hejt z jakim się spotkał z powodu swojej orientacji. "Na moje pytanie o przykłady - kluczy i nie wymienia ani jednego" – napisał Patryk Jaki na Twitterze.