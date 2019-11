Faceci na laser!

Niestety, Radzio broni się, jak może, o czym Małgorzata opowiedziała w rozmowie z „Faktem”.

– Już dwa razy go umawiałam, ale za każdym razem mu coś wypadało – skarży się na męża. Rozenek chwali się jednak, że Radzio i bez tego dobrze wygląda, bo ma dobre geny.

– On nie lubi takich zabiegów. Wbrew pozorom nie jest osobą, która korzysta z medycyny estetycznej. A szkoda... Będę ze wszystkich sił próbowała go na ten laser wysłać, bo to superrzecz – zapowiada Małgorzata. Chyba trzeba na szybko jakieś kółko wsparcia zorganizować. A na razie – nie daj się, Majdanie!

Czytaj także:

Małgorzata Rozenek: Trochę się władza przestraszyła