Warszawa: Nie będzie spotkania opłatkowego podczas obrad Rady Miasta

– To spotkanie opłatkowe zawsze nam wypadło na bardzo ciężkiej, ostatniej w grudniu sesji, podczas której debatowaliśmy o budżecie. W tym roku dodatkowo będzie omawiana sprawa odpadów. Jestem odpowiedzialna za organizację pracy rady. Wysłuchuję od radnych, że to nie fair, że muszą przerywać obrady, a nie dla wszystkich jest to ważne. W związku z tym uznałam, że zrobimy takie spotkanie opłatkowe poza sesją. Odbędzie się 17 grudnia. Kto będzie chciał, to przyjdzie – mówi w rozmowie z portalem warszawa.wyborcza.pl Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca rady miasta (PO).

Malinowska-Grupińska dodaje, że będzie to spotkanie tylko samorządowe spotkanie, bez udziału duchownych. Na samorządowy opłatek zaproszeni zostaną również honorowi obywatele Warszawy, wśród których są kapłani.

Jednak nie wszyscy pozytywnie odbierają taką decyzję. –To zerwanie wieloletniej tradycji. Bardzo zły pomysł. Spotkanie opłatkowe miało swoją rangę. Mam wrażenie, że radni PO znaleźli się pod wpływem mniejszościowej, antychrześcijańskiej grupy – komentuje radny Dariusz Figura z Prawa i Sprawiedliwości.

Warto dodać, że dotychczas spotkania opłatkowe odbywały się w przerwie ostatniej przed świętami sesji. Zapraszani na nie byli duchowni różnych wyznań. Odmawiali ekumeniczną modlitwę oraz czytali Pismo Święte.