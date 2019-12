Frasyniuk na manifestacji w obronie sądów: Je*ać pisiora

W Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi, Lublinie, Katowicach, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Szczecinie i innych miastach odbyły się dziś protesty. Ich uczestnicy wyrażają sposób swój sprzeciw wobec nacisków polityków na sędziów i wymiar sprawiedliwości, a także solidarność z sędziami w całej Polsce. Inicjatorem manifestacji było Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".

We wrocławskim proteście wziął udział Władysław Frasyniuk, który przemówił do zebranych. Były opozycjonista podziękował wszystkim sędziom walczącym o państwo prawa za odwagę cywilną. – Przychodzimy tu i będziemy przychodzić, żeby walczyć o wolność. Nie oddamy wolności. Wolny obywatel powinien zaczynać każdy dzień od dekalogu: "Wolność, równość, demokracja" i wszędzie się o to upominać - w domu, pracy, autobusie. Nie ma wolnego państwa bez demokracji. A my nie możemy być dłużej grzecznymi obywatelami – mówił. W dalszej części swojego wystąpienia krzyczał: "Je**ć pisiora".

Frasyniuk podkreślał, że boi się naszej "poprawności". – Poprawność jest potrzebna w parlamencie. Ale my mamy prawo do ostrego języka. Te decyzje, które zapadają, oni plują nam w twarz – dodawał.

UWAGA WULGARYZMY.