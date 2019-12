Grodzki zapowiada pozew przeciwko "Gazecie Polskiej". Sakiewicz apeluje do byłych pacjentów

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki zapowiedział kroki prawne w obronie swojego dobrego imienia. Przygotowane są już pozwy przeciwko pomorskiemu radnemu Karolowi Guzikiewiczowi oraz przeciw "Gazecie Polskiej". W przypadku gazety chodzi o publikacje dotyczące rzekomego przyjmowania przez niego łapówek.

Do zapowiedzi procesu odniósł się w rozmowie z portalem Niezalezna.pl redaktor naczelny "Gazety Polskiej". – Pan marszałek wie, że za tą sprawą może się kryć gigantyczna afera, że mogą się zgłaszać następni, którzy wpłacali na fundację i próbuje ich zastraszyć, stąd uderza w gazetę, która jako pierwsza zaczęła ujawniać wiele wątpliwości co do jego przeszłości – powiedział Tomasz Sakiewicz.

Publicysta podkreśla, że jego gazeta nie da się zastraszyć. Zaapelował o zgłaszanie się wszystkich, których zmuszono do płacenia za czynności medyczne swoje lub swoich bliskich w szpitalu pana Grodzkiego.