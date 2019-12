Don Vasyl może stracić dach nad głową. Ma do zapłacenia ponad milion złotych

"Super Express" informuje, że artysta przez 6 lat nie płacił podatków. Powierzył to zdanie dwóm mężczyznom, którzy zawiązali zespół Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy. Według romskiego gwiazdora, to oni mieli rozliczać się ze skarbówką, czego nie robili. Po latach urzędnicy zapukali więc do drzwi Don Vasyla. Teraz muzykowi grozi utrata domu. Dodatkowo, Don Vasyl zmaga się z cukrzycą. Mężczyźni, którzy mieli zajmować się rozliczaniem podatków, nie żyją.

– Mam do zapłaty ponad milion złotych. Dostałem zawału. Mam 70 lat i oprócz tego, że miałem zawał, mam cukrzycę, jestem schorowanym człowiekiem. Chciałem napisać do pana prezydenta. Może będę to mógł spłacać w ratach, ale nie milion złotych – mówi muzyk "Super Expressowi".

Niedawno Don Vasyla odwiedził komornik. Nie mógł wziąć w zastaw jego domu, bo należy on do córki muzyka. Sam Don Vasyl przyznaje, że nie ma nic. Komornik już zajął jego konto w banku. Artyście zostały już tylko prośby o pomoc – informuje "SE".