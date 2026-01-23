Tajna wizyta szefa CIA w Polsce. Z kim rozmawiał?

Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej John Ratcliffe spotkał się w ostatnich dniach z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem – podaje RMF FM. Temat rozmów nie został ujawniony.

Doniesienia korespondenta RMF FM potwierdziła Polska Agencja Prasowa, informując, że do spotkania szefa CIA z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem doszło na początku tygodnia.

Szef CIA, John Ratcliffe, w latach 2015-2020 był członkiem Izby Reprezentantów z ramienia Partii Republikańskiej, a w latach 2020-2021 pełnił funkcję dyrektora Wywiadu Narodowego.

Polska odpowiada na cyberataki Rosji? "Znacząco się uśmiecham"

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak pytany w Polsat News o zagrożenie ze strony Rosji przekazał, że Polska od miesięcy znajduje się na celowniku rosyjskich cyberataków. – Cały nasz system cyberobrony jest postawiony w pełnej gotowości i radzimy sobie. Wieloletnie inwestycje w ten system przynoszą rezultaty – stwierdził.

Jak zaznaczył, nasz kraj jest pod kątem ataków z Rosji "w niechlubnej czołówce". – Firmy energetyczne, krajowa dyspozycja mocy, polskie sieci, wszyscy starają się mieć na uwadze to zagrożenie. Również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy NASK – dodał. Siemoniak przekazał, że kwestia bezpieczeństwa strategicznej infrastruktury była jednym z głównych tematów niedawnego spotkania u premiera Donalda Tuska.

Minister nie ujawnił, czy Polska odpowiada na te ataki. Zaznaczył, że nasze państwo posiada takie możliwości. – Nie będę o tym nic mówił. Mamy bardzo zdolne siły i to dotyczy też naszych sojuszników z NATO, jeśli chodzi o rozmaite działania, natomiast nikt o tym nic nie mówi i ja nie będę nic mówił. No, znacząco się uśmiechnąłem – dodał.

