Tym razem bez zderzenia

Głowa państwa wskazała, że polski porządek prawny wymaga, by wejście do gremium międzynarodowego uzyskało akceptację rządu i parlamentu, a MSZ poinformowało Kancelarię Prezydenta, że jest otwarte na rozmowy w sprawie dalszych działań dotyczących Rady Pokoju.
Takiego Wersalu to już dawno nie było, Karol Nawrocki odbył 40-minutową rozmowę z Donaldem Trumpem w kuluarach forum w Davos i jak na dzisiejszy świat, jest to wyjątkowy rarytas. Uzyskał od Trumpa daleko idące zrozumienie dla swych deklaracji, że wejście do Rady Pokoju wymaga konsensusu z rządem i parlamentem. Gospodarz Białego Domu jeszcze raz potwierdził, że w każdej sytuacji kryzysowej Polska może liczyć na Stany Zjednoczone. Jeśli dorzucić do tego kuluarowe informacje, że minister Władysław Kosiniak-Kamysz odwiódł Donalda Tuska od mało roztropnych pomysłów wysyłania naszych żołnierzy na Grenlandię, to można twierdzić, że na razie zdrowy rozsądek zwycięża.
