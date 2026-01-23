Tym razem bez zderzenia
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Tym razem bez zderzenia

Dodano: 
Prezydent RP Karol Nawrocki i prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump
Prezydent RP Karol Nawrocki i prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump Źródło: X
NA PIERWSZY OGIEŃ Zdarzył się cud. Oto kwestia zaproszenia Karola Nawrockiego do Rady Pokoju przez Donalda Trumpa nie stała się polem do awantury na linii prezydent – rząd.

Głowa państwa wskazała, że polski porządek prawny wymaga, by wejście do gremium międzynarodowego uzyskało akceptację rządu i parlamentu, a MSZ poinformowało Kancelarię Prezydenta, że jest otwarte na rozmowy w sprawie dalszych działań dotyczących Rady Pokoju.

Takiego Wersalu to już dawno nie było, Karol Nawrocki odbył 40-minutową rozmowę z Donaldem Trumpem w kuluarach forum w Davos i jak na dzisiejszy świat, jest to wyjątkowy rarytas. Uzyskał od Trumpa daleko idące zrozumienie dla swych deklaracji, że wejście do Rady Pokoju wymaga konsensusu z rządem i parlamentem. Gospodarz Białego Domu jeszcze raz potwierdził, że w każdej sytuacji kryzysowej Polska może liczyć na Stany Zjednoczone. Jeśli dorzucić do tego kuluarowe informacje, że minister Władysław Kosiniak-Kamysz odwiódł Donalda Tuska od mało roztropnych pomysłów wysyłania naszych żołnierzy na Grenlandię, to można twierdzić, że na razie zdrowy rozsądek zwycięża.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także