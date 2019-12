Grodzki: To cecha, którą powinien mieć przyszły prezydent. Jaśkowiak jej nie ma

W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim prof. Grodzki mówił o zbliżających się do finału prawyborach w Platformie Obywatelskiej, w których o możliwość reprezentowania tej partii w wyborach prezydenckich wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Z wypowiedzi marszałka Senatu nie trudno wywnioskować komu w tym starciu kibicuje.

– Znam panią marszałek i powiem wprost: nie doceniacie siły kobiet, a szczególnie siły Kidawy-Błońskiej. Przekonacie się w kampanii wyborczej o tym, że warto ją docenić – powiedział Grodzki.

Do jej kontrkandydata odniósł się w kontekście wystosowanego dziś apelu. Reagując na anonimowe wypowiedzi polityków PO na swój temat Jaśkowiak napisał, że brzydzi go takie postępowanie i zaapelował do koleżanek i kolegów z PO o "zachowanie zwykłej przyzwoitości w popieraniu kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej".

– Jaśkowiak napisał nieco ostrzejszy list, ale zestawiając to z atakiem prezydenta na środowisko sędziowskie, to nie jest to walka na noże – powiedział marszałek Senatu. – Umiejętność powściągania emocji, to cecha, którą powinien mieć przyszły prezydent, a jak widać Jaśkowiak jej nie ma. Ja bym takiego listu nie napisał – dodał.