Przełom ws. Stefana Michnika? Szwedzka prokuratura wsparła Polskę

"... i się nie bać!". Emocjonalny apel Frasyniuka. Nawołuje do walki z władzą

"Co zrobisz opozycjo, by obronić sędziów i resztę obywateli?" – pyta na Twitterze Władysław Frasyniuk. Były opozycjonista nie przebiera w słowach – wprost namawia do walki z rządzącymi.