„Do Rzeczy” nr 51: Abp Marek Jędraszewski w rozmowie z „Do Rzeczy”: Nie przegramy walki o Polskę

– Wspólnototwórcza siła polskiego Kościoła ujawniała się przez całe wieki – zauważa Grzegorz Kucharczyk w artykule „Kantyczki zamiast «Mazurka Dąbrowskiego»”.

– Prześladowani, wyszydzani, (nie)pokonani – o historii japońskich chrześcijan opowiada prof. Jakub Polit, historyk, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, w rozmowie z Tomaszem D. Kolankiem.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Jakie były największe majstersztyki i wtopy w polskiej polityce 2019 r.? – pisze Piotr Semka w tekście „Cztery plus cztery Piotra Semki”.

– Nigdy nie byłem tak szczęśliwy jak teraz! – mówi Zygmunt „Muniek” Staszczyk, muzyk, wokalista, współzałożyciel i lider T.Love w rozmowie z Grzegorzem Brzozowiczem

– Obsesyjna potrzeba lewicowo-liberalnego salonu, by wykreować Tokarczuk na męczennicę, ma konkretny, polityczny cel – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w artykule „Tokarczuk – nowy totem i młot salonu”.

– „Polacy jak tabliczka z wosku, na niej Niemiec, Francuz, malują, co im się żywnie podoba”. Nie, to nie słowa dzisiejszego publicysty! Powiedział je pół tysiąca lat temu Stańczyk, błazen-rycerz, a zarazem komentator bez trwogi opowiadający Zygmuntowi Staremu o tym, co bolało współczesnych – pisze Jacek Komuda w tekście „Historia wesołków”.

– W 2019 r. o tureckim prezydencie Recepie Tayyipie Erdoğanie było głośno. Tyle że nie był on raczej bohaterem pozytywnym. Sam Erdoğan może ten rok uznać raczej za udany, choć coraz mocniej pcha on swój kraj na kurs kolizyjny z sąsiadami i tradycyjnymi sojusznikami – zauważa Witold Repetowicz w artykule „Witold Repetowicz”.

– Amerykański gigant zbrojeniowy Lockheed Martin ma ostatnio w Polsce prawdziwe złote żniwa. Jego historia pokazuje jednak, że pragnąc zapewnić zbyt na własne usługi, potrafi sięgnąć po wszelkie dostępne środki – pisze Jakub Wozinski w tekście „Zbrojmistrz świata”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Waldemar Łysiak o Machiavellim w 550. rocznicę jego urodzin.

