Senat: Trzy kandydatury do KRS z pozytywną opinią komisji

Głosowanie nad wyborem senatorów do KRS powinno odbyć się bieżącym posiedzeniu izby wyższej.

Jak jednak poinformował dzisiaj rano marszałek Senatu Tomasz Grodzki, prawdopodobnie na obecnym posiedzeniu Senatu padnie wniosek o przełożenie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa na następne posiedzenie izby. Pytany przez jednego z dziennikarzy dlaczego, Grodzki odpowiedział, że "choćby z uwagi na wątpliwości, które są w odniesieniu do KRS i wątpliwości, co do kształtu ustawy o restrykcjach nakładanych na sędziów".

Bój o sądy

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu posłowie PiS złożyli projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, a także o Sądzie Najwyższym. Nowe przepisy przewidują m.in. drastyczne zaostrzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów oraz zmianę procedury wyboru pierwszego prezesa SN.

Projekt jest ostro krytykowany przez opozycję i środowiska sędziowskie. Wczoraj Komisja Europejska zapowiedziała, że przyjrzy się rozwiązaniom forsowanym przez PiS. Obóz władzy przekonuje z kolei, że zmiany są niezbędne, żeby powstrzymać chaos prawny.