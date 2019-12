"Albo kłamie, albo jest kompletnym nieudacznikiem". Oświadczenie majątkowe tego posła zaskakuje najbardziej

"Albo kłamie, albo jest kompletnym nieudacznikiem, który nie powinien decydować o losie innych" - uważa publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha. To komentarz do oświadczenia majątkowego posła Koalicji Obywatelskiej Franciszka Sterczewskiego.

Franciszek Sterczewski w październikowych wyborach parlamentarnych po raz pierwszy uzyskał mandat poselski. Ubiegał się o niego startując z list Koalicji Obywatelskiej. Z opublikowanego na stronie Sejmu oświadczenia majątkowego wynika, że jest on... najbiedniejszym posłem tej kadencji. Według przekazanej przez niego informacji, zarobił w mijającym roku... 0 zł. Jedyne dane jakie wpisał w oświadczeniu to imię i nazwisko, data urodzenia i zawód – "wolny". W każdej innej rubryce wymagającej wpisania konkretnej informacji poseł KO wpisał: "nie dotyczy". ZOBACZ OŚWIADCZENIE Oświadczenie Sterczewskiego skomentował na Twitterze publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha. Nie szczędził posłowi ostrych słów. "Albo kłamie, albo jest kompletnym nieudacznikiem, który nie powinien decydować o losie innych" – napisał.