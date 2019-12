Wielowieyska niezadowolona z opozycji

Dzisiaj Sejm rozpoczął prace nad projektem ustawy autorstwa PiS, który zaostrza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Pierwsze czytanie projektu PiS zaczęło się o godz. 12:30. Opozycja obrady rozpoczęła od przegrania dwóch ważnych głosowań w sprawie trybu procedowania nad ustawą, z powodu nieobecności na sali części posłów Lewicy, Koalicji Obywatelskiej i PSL-Kukiz'15. Chodziło o uzupełnienie porządku obrad o pierwsze czytanie projektu ustawy oraz decyzję ws. długości oświadczeń i czasu zadawania pytań. CZYTAJ WIĘCEJ

Działania opozycji w ostrych słowach skrytykowała Dominika Wielowieyska. Dziennikarka znana z niechęci wobec Prawa i Sprawiedliwości tym razem skrytykowała opozycję.

„Nieobecność na głosowaniach to pestka w porównaniu z tym, jak politycy opozycji tłumaczą się z absencji. »To nieistotne głosowanie, nic by to nie dało, nie było alertu«. Idźcie to powiedzieć ludziom, którzy wczoraj, zamiast siedzieć sobie w domu, krzyczeli na ulicach »Wolne sądy«” – napisała Wielowieyska na Twitterze.