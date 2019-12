Jachira w Sejmie: Czym my, ludzie w XXI wieku, jesteśmy lepsi od tych dzików?

W trakcie prac nad specustawą o zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń (ASF), głos zabrała posłanka Klaudia Jachira. Wypowiedzi polityk rozbawiły innych posłów. Jachira sprzeciwiła się możliwości odstrzału sanitarnego dzików (proponowane zmiany mają pozwolić na odstrzał sanitarny dzików przez policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej lub funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierzy).

– Do zabrania tego głosu nakłoniło mnie zdanie przedmówcy, posła, który pytał, w czym dziki są lepsze od ludzi. Ja mam takie pytanie do państwa tutaj zgromadzonych: w czym my, ludzie w XXI wieku, jesteśmy lepsi od tych dzików, od zwierząt? – mówiła Jachira.

– W tym, że chcemy zabijać bezbronne zwierzęta, często lochy ciężarne? Państwo tyle mówią o ochronie życia od poczęcia. To dotyczy całego gatunku ludzkiego czy całej przyrody? W czym jesteśmy lepsi? – pytała dalej posłanka. – To dlaczego tu pani siedzi? Do lasu! – skomentował wypowiedź Jachiry ktoś z sali.