Korwin-Mikke: PiS to partia komunistyczna. Wolimy rozmawiać z SLD

– Mamy kilka spraw, w których jesteśmy zgodni, natomiast w sprawach gospodarczych uważamy, że PIS jest partią komunistyczną i szczerze mówiąc, wolimy rozmawiać z SLD – stwierdził gość Jacka Prusinowskiego.

Janusz Korwin-Mikke tłumaczył brak poparcia dla ustawy dyscyplinującej sędziów: – Nie o to chodzi, żeby sędziowie karni wykonywali to, co rząd powie, i nie o to chodzi żeby PiS nie mianował sędziów, bo może to robić, chodzi o to, żeby nie miał prawa do ich odwoływania.

– Jeśli sędziego można odwołać, to ma bat na sobą i robi to, co każe minister – dodał. – Winna jest telewizja, że pokazuje tych sędziów (...), oni mają parcie na szkło, grają pod publiczkę. Sędzia nie powinien być w ogóle w telewizji i w radiu – argumentował poseł. Według niego PiS popełniło błąd atakując poszczególnych sędziów i podważając ich autorytet: – Nie wolno tego robić. Jeżeli mamy złych sędziów, to trzeba robić jakieś sądy kapturowe, po cichu ich usuwać, ale nie wolno podważać autorytetu sędziów. Ludzie przestali wierzyć sędziom.

Polityk Konfederacji ocenił, że UE ogranicza niezależność Polski. – Prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem polskim – stwierdził gość radia Plus. – Podpisaliśmy Traktat Lizboński i Polska nie jest niepodległym państwem, jesteśmy tylko jednym z landów Unii Europejskiej. To PiS podpisało, a nie PO. Podpisało, bo takie było ustalenie okrągłego stołu. Polska nie jest już państwem niepodległym, ale na szczęście mamy pewną autonomię i my mamy wojsko, a Unia nie – wskazał.

Janusz Korwin-Mikke powiedział: – Marzę o tym, żeby Unia przestała nam dawać pieniądze, całkowicie i totalnie, to by nas zmusiło do przeprowadzenia reform. Darmocha demoralizuje, nie wolno dawać pieniędzy za darmo, nie wolno dawać człowiekowi żadnych zasiłków, ale nie wolno też państwu.