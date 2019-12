Tego nikt się nie spodziewał. Sekielski bezlitosny dla Tuska

W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych dziennikarz odniósł się do ostatnich wydarzeń politycznych i wpadki opozycji związanej z nieobecnością kilkudziesięciu jej posłów na głosowaniu ws. ustawy dyscyplinującej sędziów. Sekielski nie szczędził ostrych słów politykom partii opozycyjnych.

– Życzę Wam tego, abyśmy doczekali się w tym kraju polityków z klasą, opozycji, która nie będzie miała wszystkiego w d…e, nie będzie darła szat, krzyczała o końcu demokracji i dyktaturze, a jednocześnie tak wielu z nich nie przychodzi na głosowanie, na którym może zmienić porządek obrad Sejmu i trochę popsuć krwi, tym którzy na chama próbują założyć kaganiec sędziom i sądom – mówi na nagraniu Sekielski. W dalszej części dziennikarz uderza w szefa klubu PO-KO. – Pan Borys Budka ma zostać nowym, charyzmatycznym liderem Platformy, a nie potrafi jako szef klubu zdyscyplinować wszystkich posłów. To ja już widzę, jak on będzie zarządzał całą partią. Na pewno… to będzie zmiana na lepsze – mówi ironicznie.

Sekielski pyta, co innego poseł ma do roboty w czasie posiedzenia Sejmu, jeśli nie właśnie siedzenie w Sejmie. – Wystarczy tylko przyjść do pracy – odpowiada.

Mocno oberwało się także byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi, który nie znalazł czasu, aby przybyć na protest w obronie sędziów, ponieważ... podpisywał książki. – To też pokazuje, co jest priorytetem. Jednak zarabianie kasy na książce, tak mi się wydaje, niż jakieś demonstrowanie w obronie wolnych sądów – mówi Sekielski. Dalej jest jeszcze mocniej: "Tusk jest odważny po fakcie, fighter w komentowaniu, fighter w ocenianiu innych, człowiek który wie, jak wygrywać wybory, ale jakoś w tych wyborach wystartować nie chciał".

– Panie przewodniczący Donaldzie Tusku, można było wystartować w wyborach prezydenckich. Powalczyć, postarać się, pokazać, jak to pan nie odpuszcza. Teraz to są "kocopoły" – podkreśla i dodaje: "Tusk najpierw dał dyla na dobrą unijną posadę, na której on zyskał, a Polska zyskała niewiele. A zostawił tutaj niezły bajzel, partię w rozsypce i rząd, który dryfował. Pamiętajmy też to Tuskowi".