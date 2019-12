Sośnierzów dwóch

To pierwszy taki przypadek w Polsce, kiedy to z jednego okręgu wyborczego, ale z opozycyjnych partii do Sejmu weszli ojciec i syn. Jeśli wcześniej zdarzały się podobne sytuacje, to najczęściej ojciec z synem kandydowali z tej samej partii. Tutaj nie mogło być nepotyzmu, bo w kampanii wyborczej obaj sobie właściwie przeszkadzali. Jeden drugiemu mógł odebrać głosy. Konkurowali więc, choć raczej zabiegali o głosy różnych elektoratów. Andrzej Sośnierz jako przedstawiciel Porozumienia Jarosława Gowina startował z list PiS i otrzymał 6061 głosów (to jego czwarta kadencja poselska). Z kolei Dobromir Sośnierz jako reprezentant Konfederacji uzyskał wynik niemal czterokrotnie lepszy, bo poparło go 22 191 wyborców.