"Droga Greto, wyobraź sobie, że arcybiskup z Krakowa...". Ochojska pisze do Thunberg

"Droga Greto, wspieram twoją aktywność, ale wyobraź sobie, że arcybiskup z Krakowa Jędraszewski uważa, że jesteś zmanipulowaną osobą, która zaprzecza Biblii" – napisała na Twitterze Janina Ochojska.







Wpis europosłanki odnosi się do wypowiedzi metropolity krakowskiego, która padła w wywiadzie dla Telewizji Republika. Dziennikarze zapytali duchownego, czy "ekologizm", mocno promowany obecnie trend, stoi w sprzeczności z nauką Kościoła Katolickiego. Swoją odpowiedzią na to pytanie wywołał wzburzenie w niektórych środowiskach.

– To zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko postacią nastolatki (Grety Thunberg – red.), to coś co się narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych. To jest sprzeczne z tym wszystkim co jest zapisane w Biblii począwszy od Księgi Rodzajów, gdzie jest wyraźnie mowa o cudzie stworzenia świata przez Boga – powiedział abp. Marek Jędraszewski.