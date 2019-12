Metropolita krakowski ks. abp. Marek Jędraszewski znalazł się w ogniu krytyki po swojej wypowiedzi dotyczącej ruchów, działających na rzecz ochrony środowiska. W wywiadzie dla Telewizji Republika, dziennikarze zapytali duchownego, czy "ekologizm", mocno promowany obecnie trend, stoi w sprzeczności z nauką Kościoła Katolickiego.

– To zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko postacią nastolatki (Grety Thunberg – red.), to coś co się narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych – tłumaczył w rozmowie z Telewizją Republika abp Marek Jędraszewski.

W obronie duchownego stanęła działaczka pro-life Kaja Godek.

"Podczas gdy kard. Marx ogłasza, że w Kościele można błogosławić homozwiązki, abp Jędraszewski rozkłada na łopatki kolejną lewacką ideologię – ekologizm. Dzięki Ci, Boże, że jestem Polką!" – skomentował burzę na około słów abp. Jędraszewskiego Godek.