Prezydent wygłosił orędzie noworoczne. Wymienił trzy kluczowe hasła

– Życzę, aby nowy rok przyniósł państwu wiele osobistych zwycięstw i sukcesów, aby spełniły się państwa pragnienia i oczekiwania, aby powiodły się wszelkie plany – powiedział w noworocznym orędziu Andrzej Duda. Prezydent wymienił słowa, którymi w jego ocenie można podsumować 2019 rok. Jako pierwsze podał słowo "energia".

– Ambicja i zapał Polaków wciąż budzą podziw. Tempo wzrostu gospodarczego stawia nas w czołówce państw europejskich. Kiedy rozmawiamy, słyszę często o wyższym poziomie życia polskich rodzin, o przełamaniu kolejnych barier niemożności, o nowoczesnych rozwiązaniach i inwestycjach, także w zieloną energię, czystą wodę i czyste powietrze – podkreślał prezydent.

Następnie zaznaczył też rekordową frekwencję podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz polskiego parlamentu. – To prawdziwy sukces polskiej demokracji. Wszyscy możemy go sobie pogratulować – wskazał Andrzej Duda.

Kolejnym słowem, które wymienił prezydent, to "bezpieczeństwo". – Mam wielką satysfakcję, że uczestniczyłem w negocjacjach, których efektem jest pogłębiona współpraca między członkami NATO oraz zwiększona obecność sił amerykańskich w Polsce – powiedział. Jak dodał, trwają zakupy najnowocześniejszego uzbrojenia dla wojska. – Granice Polski są dobrze strzeżone – ocenił Andrzej Duda.

W orędziu pojawił się również wątek społecznych transferów. – Bezpieczeństwo socjalne zwiększyło się dzięki wprowadzeniu takich świadczeń jak 13. emerytura, czy 500 plus już na pierwsze dziecko – zaznaczył prezydent.

– Co nas czeka od pierwszego stycznia? Ufam, że będzie to rok polskich zwycięstw, że tym słowem, które będziemy odmieniać najczęściej w roku 2020 będzie słowo "sukces" – stwierdził Andrzej Duda. – W 100-lecie wygranej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku przypomnimy zmagania, które przesądziły o wyniku wojny polsko-bolszewickiej, a także o losach świata sto lat temu – dodał.

Prezydent złożył Polakom życzenia. Zwrócił się do tych pozostających w kraju, jak i zagranicą. – Życzę, aby nowy rok przyniósł państwu wiele osobistych zwycięstw i sukcesów, aby spełniły się państwa pragnienia i oczekiwania, aby powiodły się wszelkie plany. Przyjmijcie państwo życzenia zdrowia rodzinnego szczęścia i dostatku. Niech wzajemna życzliwość i uprzejmość pomagają nam iść przez życie ze spokojem i pogoda ducha – powiedział.