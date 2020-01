Rezygnacja z węgla w zamian za wyższe ceny prądu? Wynik jest jednoznaczny

Polacy nie są skłonni rezygnować z węgla jako źródła energii elektrycznej, jeśli miałoby to doprowadzić do wyższych rachunków za prąd – wynika z badania pracowni Social Changes przeprowadzonego na zlecenie portalu wpolityce.pl.

Ankietowanych zapytano, czy popierają jak najszybszą rezygnację z wydobycia węgla w Polsce, nawet jeśli doprowadziłoby to do znaczących podwyżek cen prądu (energii elektrycznej). Twierdząco odpowiedziało 29 proc. badanych, z czego 13 proc. odpowiada „zdecydowanie tak”, a 16 proc. „raczej tak”. Przeciwko jest 50 proc. badanych: 22 proc. mówi „zdecydowanie nie”, a 28 proc. „raczej nie”. 21 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie. "Niechęć do ponoszenia wyższych kosztów energii elektrycznej w związku z rezygnacją z węgla widoczna jest zwłaszcza wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Tego typu polityce sprzeciwia się 67 proc. wyborców partii rządzącej, a popiera ją zaledwie 20 proc. Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej odwrotnie: 56 proc. godzi się na wyższe rachunki w przypadku odejścia do węgla; przeciw jest 29 proc. wyborców KO" – czytamy. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 20 do 24 grudnia 2019 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1044.