"Nie siada się do stołu z bandytami". Szokujący wpis byłego posła

Wicepremier Jarosław Gowin wyraził dziś na Twitterze opinię, że organizacja okrągłego stołu jest potrzebna. Podkreślił, że spór dotyczący sądownictwa osiągnął obecnie taką ostrość, która zagraża bezpieczeństwu prawnemu Polaków. Zastrzegł jednak, że jego organizacja nie może być inicjatywą partyjną, wpisującą się w kampanię prezydencką któregoś z kandydatów. "Czekam na ruch bezstronnych autorytetów" – dodał.

Do tego właśnie wpisu odniósł się były poseł Piotr Misiło. Odpowiadając wicepremierowi napisał: Jaki spór @Jaroslaw_Gowin?! Nazywajmy rzeczy po imieniu, to Pan z kolegami z PiS dokonaliście destrukcji wymiaru sprawiedliwości". "Nie siada sie do stołu z bandytami, którzy dokonują właśnie rozboju i udają, że to ofiara czyni zło" – dodał. Swój wpis opatrzył hasztagiem: #StopDlaGoebbelsowskiejPropagandy.