Starość to radość

Zamigotał świat, wszystko się odwróciło do góry nogami, ale to wspaniałe, cudowne uczucie – cieszyła się Jolanta Szydłowska, która na kanapie studia „Pytania na śniadanie” zasiadła z siostrami: Elżbietą i Krystyną. Siostry są dziś rozchwytywane przez media, bo to one wygrały pierwszą edycję telewizyjnego talent show „The Voice Senior”. Format nie jest nowy. TVP zadebiutowała z programem „The Voice of Poland” w 2011 r., ale w tym roku po raz pierwszy na ekranach pojawiła się edycja z seniorami. Uczestnikom zgłaszającym się do programu postawiono wymóg. Musieli mieć co najmniej 60 lat.