Dziennikarz zapytał Rzeplińskiego o protestowanie w togach. Oto, co odpowiedział

Ulicami stolicy przeszedł dziś organizowany przez środowiska sędziowskie "Marsz Tysiąca Tóg". Rozpoczął się o godz. 15.00 na Placu Krasińskich w Warszawie. Jego uczestnicy przeszli najpierw pod Pałac Prezydencki, później przed Sejm. W proteście wzięli udział sędziowie z Polski oraz innych państw europejskich. Wydarzenie pod hasłem "Prawo do niezawisłości, Prawo do Europy" zostało zorganizowane jako wyraz sprzeciwu wobec ustawy dyscyplinującej sędziów.

Na proteście pojawił się były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński. Dzienniakrz TVP Info zapytał go, czy zgodne z prawem jest protestowanie w togach, w których prawnicy powinni występować jedynie w sądach. – To jest, proszę pana, zgodne z potrzebą – odparł Rzepliński. Kiedy dziennikarz dopytywał o kwestie prawne, były prezes TK nieco się zdenerwował. – Ale rozumie pan to? Rozumie pan co ja do pana rozmawiam? – pytał.