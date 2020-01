Duże emocje na kontrmanifestacji do marszu sędziów. "Mi nie zależy, mogę ci je**ąć i c**j!"

Ulicami stolicy przeszedł wczoraj organizowany przez środowiska sędziowskie "Marsz Tysiąca Tóg". Rozpoczął się o godz. 15.00 na Placu Krasińskich w Warszawie. Jego uczestnicy przeszli najpierw pod Pałac Prezydencki, później przed Sejm. W proteście wzięli udział sędziowie z Polski oraz innych państw europejskich. Wydarzenie pod hasłem "Prawo do niezawisłości, Prawo do Europy" zostało zorganizowane jako wyraz sprzeciwu wobec ustawy dyscyplinującej sędziów. Kontrmanifestacje do marszu sędziów zorganizował działacz Konfederacji Polski Niepodległej Adam Słomka. Do jednego z jej uczestników podszedł dziennikarz. Emocje wzięły górę, padły wulgarne słowa.

Nagranie na którym zarejestrowano słowną potyczkę opublikował serwis wolne-media.pl, za którym kryje się Lotna Brygada Opozycji. – Wyp...dalaj stąd! Co ty, wariata ze mnie robisz?! Myślisz, że ja nie wiem? Masz zgodę, żeby robić mi zdjęcie? Wyp...dalaj stąd! – mówi na nagraniu starszy mężczyzna. – Jestem dziennikarzem, mogę filmować – odpowiada osoba rejestrująca kontrmanifestację. – Sp...alaj stąd, bo możesz zarobić w nocha. Mi nie zależy, mogę ci je...ąć – odpowiada zdenerwowany mężczyzna.

UWAGA WULGARYZMY: