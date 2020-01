Durczok wraca na Twittera. "Polityka trzymania m****na kłódkę..."

Durczok, w lipcu ub. roku spowodował wypadek, gdy prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Prokuratura postawiła mu dwa zarzuty: jazdy pod wpływem alkoholu i możliwości spowodowania katastrofy lądowej. Grozi za to do 12 lat więzienia.

Dziennikarz na proces czeka jednak na wolności. Pod koniec lipca Sąd w Piotrkowie Trybunalskim orzekł wobec Durczoka środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 15 tys. zł, dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.

Kilka dni temu Durczok postanowił wrócić do aktywnośći w mediach społecznościowych.

„Wróciłem. Polityka trzymania mordy na kłódkę, tylko dlatego, że ktoś w prokuraturze, wysoko, w samej Warszawie, może mi utrudnić życie, to durna polityka. Dzień dobry Kochani. Dostaniecie to, co jestem Wam winien. Dostaniecie prawdę. Dzięki, że jesteście” – napisał dziennikarz.