Korwin-Mikke gwiazdą rosyjskich mediów. Chodzi o jego kontrowersyjne zachowanie w Sejmie

Korwin-Mikke rozmawiał z pierwszym programem informacyjnym rosyjskiej telewizji. Jak informuje, ma już szereg kolejnych zaproszeń. – Będą kolejne wywiady. Mam co najmniej pięć zaproszeń. Znaleźli jednego normalnego polityka, a nie samych wariatów rusofobów – stwierdził w rozmowie z portalem tvp.info.

Popularność posła zwiększyła się w Rosji po tym jak zaprotestował przeciwko uchwale potępiającej słowa Putina. – W Polsce panuje rusofobia, to jest prawda. Ale decyzja parlamentu jest głupia, nie przyłożę do niej ręki. Niektórzy Polacy po prostu nie lubią Rosjan, a inni nie lubią Rosjan, bo tak nakazuje im Bruksela albo Waszyngton i to jest problem – mówił polityk w rozmowie z rosyjskimi mediami.

Zapytany o tę sytuację przez dziennikarzy TVP Info Korwin-Mikke stwierdza, że nie rozumiem, o co chodzi. – W Polsce mamy 10 razy większą rusofobię niż w Rosji polonofobię. Trzy minuty temu udzielałem wywiadu rosyjskiej telewizji i podkreślałem, że Rosja powinna odciąć się od Związku Radzieckiego, tak jak RFN odcięło się od III Rzeszy – stwierdził Korwin-Mikke.