Jaki do sędziów w PE: Chcecie się bawić w polityków? Zrezygnujcie z przywilejów!

"Udało mi się wejść na spotkanie sędziów w PE. Próbowali mi przerywać, ale usłyszeli to, co mówią ludzie w Polsce" – informuje wiceminister sprawiedliwości na Twitterze.

– Chcecie się bawić w polityków? Zrezygnujcie z dożywotnich przywilejów i startujecie w wyborach. Jednak póki tego nie zrobicie, wracać do pracy! Bo są lata zaległości – mówił Patryk Jaki w Strasburgu. – Ilu z Was zabrało głos np. w sprawie, kiedy Wasi koledzy wypuszczali z więzienia mafię pruszkowską, która była odpowiedzialna za bezprecedensowe morderstwa i przestępstwa w historii Polski? – pytał eurdeputowany.

Obecnie w Senacie trwają prace nad ustawą dyscyplinującą sędziów. Pod koniec grudnia Sejm uchwalił nowelizację m.in. Prawa o ustroju sądów i ustawy o Sądzie Najwyższym. Nowela wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Odpowiedzialność dyscyplinarna obejmie też działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz "działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów". Nowelizacja zmienia też procedurę wyboru I prezesa SN. We wtorek senackie komisji zarekomendowały odrzucenie przepisów w całości.

Szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na posiedzeniu Senatu podkreślił, że propozycje reformy sprawiają, że obywatele, poprzez mechanizm wyborczy, mają pewien wpływ na kształtowanie polskiego sądownictwa. – Mają ten wpływ w taki oto sposób, że wybierając parlamentarzystów mogą zakładać, że ta większość parlamentarna i to większość niezwykła, ale większość z trzech piątych, wyłoni sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, według takich kryteriów, które gwarantują, że ludzie profesjonalni, przyzwoici w przyszłości będą trafiać do polskiego sądownictwa tak powszechnego, jak i Sądu Najwyższego – wskazał polityk.