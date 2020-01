Kaczyński: Czynimy wszystko, by ten nowy zamach na naszą suwerenność został odparty

W siódmą rocznicę śmierci matki prezesa PiS, Jarosław Kaczyński wziął udział we Mszy Św. w intencji Śp. Jadwigi Kaczyńskiej w Starachowicach.

Po uroczystościach, prezes PiS mówił w krótkim wystąpieniu o przywiązaniu Jadwigi Kaczyńskiej do Starachowic.

– Istnieje to miejsce pamięci, gdzie jest tablica mojej mamy, mojego brata, bratowej, a także naszego przyjaciela Przemysława Gosiewskiego. (…) Trwa pamięć tych, którzy na różne sposoby byli z tą ziemią związani – mówił polityk. – Starachowice, Góry Świętokrzyskie, to dla mojej mamy nie był tylko czas młodości, to była coś więcej: to był „raj utracony”. Ziemia, do której we wspomnieniach wracała nieustannie przez całe swoje życie – dodał Kaczyński.

– Pokoleniu mojej mamy przyszło żyć w trudnych czasach. Jedne z ostatni słów, jakie wypowiedziała przed śmiercią, to były słowa o tym, że jej pokolenie nie miało szczęścia. Rzeczywiście – przyszło jej przeżyć wojnę, niezwykle trudny okres powojenny, komunizm, a dopiero w ostatniej części życia przyszła wyczekiwana wolna Polska. Jednak musimy pamiętać, że właśnie temu pokoleniu zawdzięczamy to, że przyszła wolna Polska, zawdzięczamy trwanie – mówił dalej polityk.

– Nam Polakom należy się własne państwo – niepodległe, suwerenne, demokratyczne. Dziś w tym znów pięknym, ale niełatwym czasie, musimy o tym pamiętać. To jest coś, co łączy okres życia tego pokolenia, którego w większość już odeszło, z tym dzisiejszym czasem. (…) Czynimy wszystko, by ten nowy zamach na naszą suwerenność został odparty – dodał Kaczyński.