Znamy kandydata Konfederacji na prezydenta

Finał prawyborów prezydenckich Konfederacji miał formułę elektorską. 314 elektorów reprezentowało poszczególnych kandydatów, którzy walczyli o głosy wyborców na wcześniejszych 16 zjazdach wojewódzkich. Kandydaci, którzy zdobyli wtedy największe poparcie wyborców, mieli najwięcej głosów elektorskich. Głosy elektorów były jawne. Do głosowania został użyty system elektroniczny.

Na Krzysztofa Bosaka zagłosowało 163 elektorów (51,9 proc.), zaś na Grzegorza Brauna 146 (46,5 proc.).

– To dla mnie ogromny zaszczyt. Chcę podziękować wyborcom Konfederacji, że stworzyli tę ogromną szansę. Bez tego poparcia, bez tej nadziei Polaków nie byłoby nas tutaj. Zaszczytem było dla mnie stanąć do walki z takimi uznanymi politykami. Udało nam się stworzyć coś wyjątkowego. Wielu polityków szeptało po cichu, że prawybory Konfederacji to nowa jakość. Konfederacja tworzy nowy standard prowadzenia polityki w Polsce. Standard otwarty, przejrzysty, doskonale zorganizowany – mówił Krzysztof Bosak.