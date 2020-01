"Spotkamy się na kryterium ulicznym". Wałęsa apeluje do Polaków

Wałęsa poprosił Polaków, by zrobili wszystko, aby "jak najszybciej odstawić obecnie urzędujących w obrębie władz". "To co wyprawiają i jak to wyprawiają.To jest niszczenie naszych osiągnięć, to jest przeciw interesowi Ojczyzny. Chcą przejąć sądy, by nie dać się rozliczyć za nadużycia w każdej możliwej dziedzinie" – napisał.

Były prezydent ocenił także, że to, "co głosi prezydent Duda, to co głosi premier Morawiecki,Ziobro i polityk Rydzyk w wielu dziedzinach to perfidna manipulacja i kłamstwa". "Mam nadzielę że rodacy nie nabiorą się,i kartką wyborczą to załatwimy i o to Was proszę, jeśli nie to spotkamy się na kryterium ulicznym" – zastrzegł.

