"Żeby mógł z Frasyniukiem biesiadować w Magdalence". Mocny wpis siostry premiera

Chodzi o wywiad z Władysławem Frasyniukiem, który ukazał się w sobotę na wrocławskim portalu Wyborcza.pl. "Za moich czasów mówiło się, że komunizm wyciska na mózgu swą matrycę, i u Morawieckiego wykonano tę operację wyjątkowo starannie" – stwierdził opozycjonista z okresu PRL. To jego odpowiedź na słowa Mateusza Morawieckiego o tym, że "komunistyczni sędziowie wychowali sobie następców".

Jednocześnie Frasyniuk podważył fakt, że Kornel i Mateusz Morawieccy walczyli z komunizmem. Przypomniał, że premier w stanie wojennym miał 13 lat. Taka retoryka nie spodobała się siostrze premiera, która postanowiła skomentować post na profilu Magdalent Dobrzyńskiej-Frasyniuk. "No czytajcie, czytajcie... I przypominajcie sobie jak fighter W. Frasyniuk z tzw. kanapką na brzuchu i plecach demonstrował we Wrocławiu w obronie więźnia politycznego Kornela Morawieckiego... Faktycznie coś mu piętno na mózgu odcisnęło" – napisała Anna Morawiecka.

Jej komenatrz nie pozostał bez odpowiedzi. "Odpowiadam: Pani Anno, rozumiem, że to podziękowanie i przeprosiny dla W. Frasyniuka. Podziękowanie za obronę ojca w czasach, kiedy niewielu miało odwagę bronić kolegów, mimo ich słabości, a przeprosiny głównie za brata, który pluje na bohaterów i niszczy demokratyczne państwo prawa" – odparła Dobrzyńska-Frasyniuk.

Spór ten ma swoją kontynuację. Anna Morawiecka postanowiła ponownie odnieść się do sprawy. "Władysław Frasyniuk w rozmowie z GW podważył fakt, że mój śp. tato Kornel Morawiecki, walczył z komunizmem. Różnica miedzy moim ojcem a panem Frasyniukiem polega na tym, że w 1980 roku Kornel Morawiecki wzywał do strajku, a Władysław Frasyniuk jako młody kierowca autobusu, do niego przystąpił. Frasyniuk sugeruje również, że zamiast walczyć z komuną, mój ojciec wyjechał z kraju. Prawda jest taka, że Kornela Morawieckiego po jego wieloletniej działalności w podziemiu i aresztowaniu w roku 1987 Kiszczak wyrzucił za granicę po to miedzy innymi, żeby razem z Frasyniukiem biesiadować w Magdalence. Kornel nie pił wódki z Kiszczakiem, a z komuną walczył od 1968 r. Dodam, że kiedyś Frasyniuk miał szacunek do Kornela i potrafił stanąć w Jego obronie" – napisała na Facebooku.