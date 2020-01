Będzie kara dla posłanki SLD. "Zamiast o Biedroniu, wszyscy znów gadają o Ance..."

Sędzia Grzegorz Jędrejek zmarł w wieku 46 lat. 27 lutego 2017 złożył przed prezydentem RP Andrzejem Dudą ślubowanie, obejmując urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Był także członkiem Państwowej Komisji Wyborczej.

Ze wszystkich stron płyną kondolencje, jednak na Twitterze Anny-Marii Żukowskiej, rzeczniczki prasowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pojawił się skandaliczny wpis. "To wygląda na Klątwę Dublera" – stwierdziła parlamentarzystka.

Wpis wywołał falę krytyki. Jak informuje Wirtualna Polska, posłanka SLD zostanie najprawdopodobniej ukarana przez Sejmową Komisję Etyki. Komentatorzy i politycy chcą też dymisji kontrowersyjnej rzeczniczki.

Wniosek o ukaranie Żukowskiej złożył poseł Zjednoczonej Prawicy Jacek Ozdoba. – Podchodzę do sprawy nie tylko jako poseł. Ma to też dla mnie osobisty wydźwięk. Złożę do komisji etyki wniosek o ukaranie pani poseł Żukowskiej za skandaliczne i hańbiące posła RP słowa. Nie mieszczą się one w ramach cywilizacji, w której funkcjonujemy. Nic nie usprawiedliwia tego wpisu. Rodzina pana prof. Jędrejka pogrążona jest w żałobie, a pani poseł robi sobie żarty. To nie są normalne zasady – stwierdził.

– Zamiast o bardzo udanym evencie Roberta, wszyscy znów gadamy o Ance - skarży się jeden z polityków SLD. W weekend Biedroń zainaugurował swoją kampanię prezydencką, jednak wpis Żukowskiej zajął uwagę dziennikarzy. Rzeczniczka SLD słynie z nieraz ostrych i kontrowersyjnych komentarzy.

Mimo, że wpis wywołał ogromną krytykę, Żukowska nie skasowała swojego wpisu. Apelowali o to przedstawiciele wszystkich partii.