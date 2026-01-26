Poseł Lewicy: Nienawidzę szantażu moralno-politycznego Owsiaka

W niedzielę odbył się 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tym razem pod hasłem: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Fundacja Jerzego Owsiaka prowadziła zbiórkę na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego u dzieci.

Przed północą na koncie 34. finału WOŚP było ponad 183 mln zł. Ostateczny rezultat zawsze jest wyższy od kwoty z dnia finału. Fundacja ogłosi go za kilka tygodni. Na ostatniej konferencji prasowej Owsiak przyznał, że zebrana suma może być mniejsza niż w ubiegłym roku. – Jeżeli zbierzemy mniej, a może się tak stać, świat się nie kończy. Świat po prostu pokazuje, że ma tyle pieniędzy, ile nam przekazał w takiej formie, jaką jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – powiedział Jerzy Owsiak, cytowany przez Polskie Radio 24. – Nie obraźmy się wtedy na nikogo – dodał.

W ubiegłym roku WOŚP zbierała środki na wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej. Udało się wtedy zgromadzić ponad 289 mln zł. Według danych przekazywanych przez Orkiestrę, do tej pory we wszystkich finałach zebrano łącznie niemal 2,6 mld zł, a do polskich placówek medycznych trafiło blisko 81 tys. urządzeń.

WOŚP. Żukowska: Nienawidzę szantażu Owsiaka

Przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska podzieliła się osobistym wyznaniem. "To jest cudowna akcja charytatywna i ewenement w skali Europy (z pewnością jednym z powodów jest najniższe po Rumunii finansowanie publicznej ochrony zdrowia w UE). Wrzuciłam dzisiaj młodym wolontariuszkom do puszki. Dla zdrowia dzieciaków! Każdy grosz jest ważny!" – napisała na platformie X.

"Natomiast nienawidzę szantażu moralno-politycznego Owsiaka i kręgów liberalnych, że każdy MUSI brać w tej akcji udział. Ja nie biorę, nie wydurniam się co roku z wymyślaniem przedmiotu aukcji, wrzucam do puszki i wpłacam na WOŚP i tyle. Ale nie podoba mi się upolitycznianie WOŚP i nie będę tego firmować" – stwierdziła poseł Lewicy.

