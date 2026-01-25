Frakcja trzpiotów
"Taniec przeciw przemocy" w Sejmie
"Taniec przeciw przemocy" w Sejmie Źródło: PAP / Leszek Szymański
Wśród polskich polityków nie brakuje trzpiotów. Najważniejszy jest bezmyślny, medialny lans, nawet za cenę śmieszności. Merytoryka schodzi na dalszy plan.

Mister President, Slava Ukrainie, thank you for your work, thank you for what you are doing – tymi słowami posłanki KO i Polski 2050, Anna Sobolak oraz Agnieszka Buczyńska, zwróciły się do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, gdy ten w grudniu odwiedził Sejm RP. – Good luck, we are with you – krzyczały, gdy przywódca poszedł dalej. Na koniec parlamentarzystki zapozowały do zdjęcia selfie, pokazując znak wiktorii na tle funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej. – O rany, jak miło – stwierdziła jedna. – Nie mdlej, nie mdlej – odparła koleżanka z sejmowych ław. – Slava Ukrainie – wypowiedziały na koniec.

Panie nagrywały przejście Zełenskiego sejmowym korytarzem na tyle długo, aby obserwujący ich profile w mediach społecznościowych mogli dostrzec niemałą ekscytację, wynikającą z kilkusekundowej rozmowy z ukraińskim prezydentem. Komentarze były bezlitosne. „Wzięłyście autograf?”; „Co za dno.”.. – pisali użytkownicy portalu X. Niektórym nie podobało się powtarzane przez Sobolak i Buczyńską ukraińskie hasło: „Slava Ukraini”. „Pani to ma jakieś granice przyzwoitości? Przecież ten okrzyk, który pada w polskim Sejmie, słyszały ofiary rzezi wołyńskiej przed śmiercią. Was nie powinno tam być, nawet wasi wyborcy czują pewnie wstyd i zażenowanie” – zarzucił jeden z internautów. Ktoś inny porównał parlamentarzystki koalicji do groupies zespołu The Beatles, mdlejących na widok swoich idoli.

Swoje trzy grosze dorzuciła Klaudia Jachira z Zielonych, która udostępniając nagranie Sobolak, zaznaczyła na nim czerwonym kółkiem swoją dłoń. „Podczas wczorajszej wizyty Prezydenta Zełenskiego w Sejmie była okazja do szybkiego i spontanicznego uściśnięcia dłoni. Tak, ta zaznaczona ręka, to moja. Panie Prezydencie, jesteśmy z Wami, z walczącą Ukrainą” – pochwaliła się na Instagramie. Jachira wykrzykiwała też w stronę Wołodymyra Zełenskiego, że tak jak on zajmuje się aktorstwem.

