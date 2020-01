Kolejny konflikt w PO. Wszystko przez wpis prezydenta Sosnowca

Już 25 stycznia odbędzie się pierwsza tura wyborów nowego przewodniczącego. Jeśli zajdzie taka potrzeba dwa tygodnie później zorganizowana zostanie druga tura. W wyborach będą mieli prawo udziału wszyscy członkowie Platformy. O ich głosy walczą dziś Tomasz Siemoniak, Borys Budka, Joanna Mucha, Bartlomiej Sienkiewicz i Bogdan Zdrojewski. Jak pisaliśmy, z obozu PO coraz częściej dochodzą głosy dotyczącewewnętrznych walk, jakie toczą ze sobą poszczególne frakcje.

Małą burzę w Platformie Obywatelskiej wywołał w kwestii nadchodzących wyborów prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, który stwierdził, że nie rozumie, jak działacze PO z jego regionu mogą głosować na kogoś innego niż Borys Budka.

"Nie wiem jak członkowie PO z naszego regionu mogę oficjalnie popierać innych kandydatów niż Borys Budka? Jest demokracja i każdy może głosować na kogo chce, ale to co innego niż oficjalne poparcie. Po raz pierwszy od lat, mamy szansa na ważną postać w polityce z regionu" — napisał na Twitterze.

Krytycznie do tych słów odniósł się Tomasz Siemoniak, bezpośredni konkurent Budki. "P.Prezydencie,na szczęście nasza wspólna Platforma Obywatelska jest taką partią,w której każdy z członków może publicznie popierać dowolnego kandydata. Będę tego zawsze bronić. A wybieramy szefa PO w całym kraju - nie w interesie jednego województwa, nawet tak ważnego jak śląskie" – podkreślił Siemoniak.

W podobnym tonie wypowiedział się również Sławomir Neumann. "Arku to jest siła Platformy. Prawdziwe wybory i każdy decyduje we własnym imieniu. No i wybieramy Przewodniczącego PO, a nie szefa regionu śląskiego" – napisał polityk.