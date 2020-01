"Nie ma nic za darmo, to czerwony alarm dla PiS-u"

Siemoniak dopytywany o potrzebę powiązania funduszy unijnych z kwestią praworządności podkreśla, że europejscy podatnicy, "którzy solidarnie się składają na rozwój takich krajów jak Polska mogą powiedzieć »my sobie tego nie życzymy«".

– Mówi to Parlament Europejski i to jest bardzo ważny sygnał. Jestem zadowolony, że zdecydowanie upomina się o nas, o mnie, o naszych słuchaczy, bo nie chcemy żeby to partyjny sąd o nas decydował – mówił Siemoniak.

"Nie wycofam się, będę walczyć do końca"

Gość "Sedna Sprawy", pytany przez Jacka Prusinowskiego czy może zrezygnować z ubiegania się o stanowisko szefa PO, mówi, że nie bierze pod uwagę takiej ewentualności.

– Będę walczyć do końca, do ostatniej minuty, bo walczę o pewną wizję Platformy, na której mi zależy, w której spędziłem 19 lat od pierwszego dnia. Kandyduję żeby wygrać i o tym rozmawiać – podkreślił.

Debata bez mediów – nie do obrony

Siemoniak przekonuje, że chciał otwartej debaty z udziałem mediów.

– Spotkałem się organizatorami debaty i im powiedziałem, że to jest nie do obrony. Tak to chcieli zrobić, chcieli rozmawiać o sprawach wewnętrznych - trudno mieć do nich pretensje. Pewnie na przyszłość pomyślimy o cyklu debat, jestem do nich gotowy. Dziś wyciągamy wnioski z tego, że lepiej nie zamykać takich debat – mówił.