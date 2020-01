"Jeden z największych fejków publicystycznych, jakie widziałem". Ostra reakcja ambasadora RP na artykuł "Wyborczej"

"Czołgi polityki historycznej Putina rozjechały polską husarię" – to tytuł artykułu Pawła Wrońskiego opublikowanego na łamach "Gazety Wyborczej". Autor odnosi się w nim do światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie. Prezydent Andrzej Duda nie weźmie w nim udziału, ponieważ organizator nie przewidział jego wystąpienia. Możliwość zabrania głosu otrzyma z kolei prezydent Rosji Władimir Putin, który w ostatnim czasie oczernia Polskę, oskarżając nasz kraj o wspóludział w wybuchu II wojny światowej. Zdaniem dziennikarza "Wyborczej", "23 stycznia w Jerozolimie, w 75. rocznicę wyzwolenia Auschwitz, Polska zapłaci za grzech uchwalenia kompromitującej nowelizacji ustawy o IPN i za inne samobójcze błędy polityki historycznej PiS".

Głos w sprawie artykułu Wrońskiego zabrał ambasador RP w Szwajcarii i Liechtensteinie Jakub Kumoch. "Jest to jeden z największych fejków publicystycznych, jakie widziałem. Żadna z tez Putina się nie przebiła. Obserwuję to w Szwajcarii, obserwuję w Izraelu. Po polskiej stronie i @haaretzcom i @IsraelHayomEng i nawet @NZZ, zero zrozumienia dla Putina" – napisał na Twitterze.

Kumoch podkreślił, że w Izraelu, gdzie media są wolne i różnorodne, bardzo jasno przebiła się informacja, że 'putinalia' w Jerozolimie organizuje Wiaczesław Mosze Kantor. "Polska nic nie przegrała. Putin kompromituje polonofobię i paradksalnie robi wiele dla zbliżenia polsko-żydowskiego" – dodał.

W ostatnim z tweetów ambasador zauważył, że ws. Putina bardzo jasno reagują organizacje żydowskie. "@AJC_CE @WorldJewishCong. Łącznie z jasnym przyznaniem, że rząd RP w czasie 2WŚ był 'sojusznikiem Żydów'. Czołgi Putina - parafrazując - wpadły na gigantyczne pole minowe" – skwitował.