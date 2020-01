Co Tusk mówił o LOT w 2013 roku? Internauci przypominają słynne nagranie

Polska Grupa Lotnicza, właściciel PLL LOT, kupiła niemieckie linie lotnicze Condor – ogłosili w piątek premier Mateusz Morawiecki i prezes LOT Rafał Milczarski. Condor to czarterowa linia lotnicza. Należała do brytyjskiego biura turystycznego Thomas Cook, które upadło we wrześniu 2019 roku. Firma dysponuje 35 samolotami i przewozi 7 mln pasażerów rocznie.

– Polska pokazuje, że awans naszego kraju do krajów dojrzałych nie jest przypadkiem. Polskie firmy przejmują potężne firmy zagraniczne – mówił na konferencji prasowej szef polskiego rządu.

Morawiecki chwalił LOT za ostatnie osiągnięcia mówiąc, że w porównaniu do 2015 r. linie przewożą ponad dwa razy więcej pasażerów i "to jest fenomenalny przyrost". – Ta ekspansja LOT napawa nas dumą – powiedział.

"Czas zerwać z doktryną..."

Informacja o przejęciu Condor przez LOT pobudziła pamięć internautów. Użytkownicy Twittera przypomnieli słynne nagranie, na którym ówczesny premier Donald Tusk tłumaczy, że polską spółkę trzeba wyprzedać.

– Najwyższy czas zerwać z doktryną, że LOT to jest firma, która należy ratować za wszelką cenę, niezależnie od realiów, tylko dlatego, że nazywa się LOT i ma piękna tradycję – mówił w 2013 roku Tusk.