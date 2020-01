Prezydent odznaczył Zofię Posmysz-Piasecką Orderem Orła Białego

Prezydent Andrzej Duda nadał najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej Zofii Posmysz-Piaseckiej. Order Orła Białego przyznano jej "w uznaniu znamienitych zasług w upowszechnianiu wiedzy o Holokauście i martyrologii Polaków, więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych w czasach II wojny światowej, za przekazywanie świadectwa prawdy o Zagładzie poprzez działalność artystyczną i twórczą".

Zofia Posmysz-Piasecka urodziła się w 1923 roku. Jest polską pisarką i scenarzystką. W przeszłości, po wojnie zajmowała się dziennikarstwem i działalnością edukacyjną na temat prawdy o zbrodniach nazistowskich. W czasie wojny była więźniarką obozów zagłady w Auschwitz, Ravensbrück i Neustadt-Glewe (od 1942 r. do wyzwolenia).

Andrzej Duda w imieniu Rzeczypospolitej złożył podziękowania Zofii Posmysz-Piaseckiej: – Dziękuję za to, że przetrwawszy, dzieli się Pani od tylu lat świadectwem, ale bardzo specyficznym, niezwykle ludzkim, wolnym od nienawiści, patrzącym w człowieka, do jego głębi, do jego sposobu patrzenia na świat – mówił.