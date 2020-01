"Pokazuje intencje, które nie są szczere". Mocne słowa pod adresem Jourovej

Rzecznik rządu został zapytany w Polsat News o to, że wiceszefowa KE podczas wtorkowej wizyty w Warszawie nie spotkała się m.in. z członkami Krajowej Rady Sądownictwa. Piotr Müller wskazał: – Brak spotkania z przedstawicielami KRS pokazuje intencje, które nie są szczere, wiceszefowa KE Viera Jourova, podobnie jak wcześniej delegacja Komisji Weneckiej, przyjechała a konkretnymi poglądami, nie chcąc ich zweryfikować.

Stwierdził, że wiceszefowa KE nie dokonała nawet porównania polskich zasad i sposobu wyboru sędziów w swym ojczystym kraju – Czechach. Müller wskazał: – Komisja Europejska od dłuższego czasu próbuje stworzyć narzędzie, które będzie miało charakter polityczny może służyć jako "młotek" na wybrane kraje Unii Europejskiej.

– My się na to nie godzimy, ale też w Unii Europejskiej jest tylko kilka krajów, które o tym głośno mówią, cała reszta po prostu temu się przygląda – zaznaczył rzecznik rządu. – Ten spór, który dzieje się w Polsce dotyczący sądów (...) nie ekscytuje większości krajów UE, ponieważ nie dotyczy ich w żaden sposób i nie jest to dla nich żaden priorytet. Teraz rozmawia się w UE o budżecie oraz o polityce klimatycznej – powiedział.