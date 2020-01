Zakończyło się spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Doszło do porozumienia?

Na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą stawili się przedstawiciele klubów i kół poselskich. Tematem rozmów była reforma wymiaru sprawiedliwości.

Co dalej z reformą?

Po zakończaniu rozmów odbyła się konferencja prasowa prezydenckiego ministra Pawła Muchy.

– Dla pana prezydenta nie ulega wątpliwości, że zgodnie z polską konstytucją, z art. 7 wszelkie organy władzy publicznej działają na postawie i w granicach prawa. Prezydent także wskazywał na związanie tą zasadą i Sądu Najwyższego, i wszystkich innych organów konstytucyjnych i władzy publicznej, które w Rzeczypospolitej Polskiej działają – tłumaczył Mucha.

– Prezydent także bardzo wyraźnie zwracał uwagę na potrzebę reformy wymiaru sprawiedliwości, jako taki postulat, który bardzo często jest wobec niego formułowany na spotkaniach krajowych – dodał minister.

– Myślę, że bez pewnej przesady mogę powiedzieć, że chyba wszystkie strony tego spotkania były przekonane co do potrzeby reformy wymiaru sprawiedliwości. Natomiast w dyskusji szczegółowej były różne stanowiska prezentowane przez klubu parlamentarne, co do szczegółowej kwestii tej ustawy – podkreślił Mucha.

Apel opozycji i spotkanie w Pałacu Prezydenckim

Po tym, jak Sejm przyjął odrzuconą przez Senat nowelizację ustaw sądowych rozszerzającej odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, przedstawiciele KO, Lewicy i PSL-Kukiz'15 zaczęli wnioskować o spotkanie z prezydentem.

W odpowiedzi prezydent Andrzej Duda zaprosił na dzisiaj do Pałacu Prezydenckiego szefów wszystkich klubów parlamentarnych i kół poselskich.

W spotkaniu z Andrzejem Dudą uczestniczyli m. in. Borys Budka, Włodzimierz Czarzasty, Krzysztof Gawkowski, Jakub Kulesza, Krzysztof Bosak, Ryszard Terlecki, Stanisław Tyszka, Władysław Kosiniak-Kamysz.