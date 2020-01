Hołownia zagraża Dudzie? Zaskakujący sondaż

Na urzędującego prezydenta chce głosować w pierwszej turze 38,3 proc. wyborców. Drugie miejsce przypadło kandydatce Platformy Obywatelskiej – Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, którą popiera 22,3 proc. respondentów.

Ostatnie miejsce na podium zajmuje z kolei Szymon Hołownia z wynikiem 10,9 proc. Na dalszych miejscach znaleźli się kolejno Robert Biedroń (9 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (6,3 proc.) oraz Krzysztof Bosak (3,2 proc.). Ponadto aż 10 proc. badanych zaznaczyło opcję "trudno powiedzieć".

Hołownia zagraża Dudzie?

W badaniu zapytano również respondentów, jak zagłosowaliby w drugiej turze wyborów. Ankietowani mieli do wyboru trzy scenariusze, w których Andrzej Duda mierzy się kolejno z Kidawą-Błońską, Szymonem Hołownią oraz Kosiniakiem-Kamyszem. Onet nie zdecydował się zapytać o preferencje Polaków w ewentualnym starciu Dudy z Biedroniem albo Bosakiem.

Po porównaniu sondaży z trzech zaprezentowanych scenariuszy okazuje się, że to Szymon Hołownia jest w II turze najgroźniejszy dla urzędującego prezydenta. Gdyby prezenter TVN faktycznie wszedł do II tury, to mógłby liczyć w niej na 43 proc. głosów, podczas gdy Andrzej Duda jedynie o 1 pkt. proc. więcej - 44 proc. Z kolei aż 13 proc. zaznaczyło opcję "nie wiem".

Zdecydowanie inne wyniki są w przypadku, gdy to Kidawa-Błońska musiałaby się zmierzyć z Andrzejem Dudą w II turze. Kandydatka PO może co prawda liczyć na 42 proc. głosów, ale urzędujący prezydent dysponuje aż 7 pkt. proc. przewagi - na urzędującego prezydenta chce głosować w takim przypadku aż 49 proc. badanych. 9 proc. ankietowanych nie wie, kogo poprze.

Podobnie wygląda sprawa, gdyby Andrzej Duda musiał walczyć z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Na prezydenta oddałoby głos wówczas 47 proc. respondentów, podczas gdy na lidera PSL 41 proc. Opcję "nie wiem" wskazało 12 proc.

Badanie zrealizowane przez Maison & Partners na próbie N=1056 dorosłych Polaków w dniach 24-28 stycznia 2020, metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview).