To on zastąpi Hołownię w "Mam talent"? Jest kontrowersyjny kandydat

Jak opisuje tabloid "Fakt", w TVN od jakiegoś czasu trwają rozmowy dotyczące potencjalnego kandydata na to stanowisko. Według nieoficjalnych ustaleń największe szansę na zajęcie miejsca koło Marcina Prokopa ma Filip Chajzer.

– Na razie mówi się tylko o Filipie, który idealnie nadaje się do programów rozrywkowych. Były już pierwsze rozmowy w tej sprawie z produkcją. Wszystko się układa idealnie, bo poza „Dzień dobry TVN” Filip nie ma teraz innego programu, a widzowie lubią go oglądać – mówi informator "Faktu".

Filip Hajzer to syn Zygmunta Hajzera. Od długiego czasu jest związany ze stacją TVN. Jest prowadzącym śniadaniowy program "Dzień Dobry TVN", współprowadził także reality show "Big Brother". Jego postać wzbudza spore kontrowersje. "Zasłynął" między innymi udawanym atakiem paniki na antenie, właśnie podczas "Dzień dobry TVN". Gościem jednego z odcinków programu śniadaniowego była psycholog Maria Rotkiel. Prowadzący rozmawiali z nią na temat radzenia sobie ze stanami lękowymi i towarzyszącymi im atakami paniki. W pewnym momencie gospodarz programu Filip Chajzer zaczął parodiować atak paniki, na co dziennikarka i gość zareagowały śmiechem.

To jednak nie koniec. Wcześniej Chajzer wywołał krytykę swoim zachowaniem jako uczestnik programu "Ameryka Express". W jednym z odcinków zadaniem było pocałowanie nieznajomej osoby. Większość uczestników programu pytała przechodniów, czy może to zrobić. M. in. Filip Chajzer zrobił to bez zgody kobiet, które całował.