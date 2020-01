"Konfederacja i tak nie miała dobrego kandydata na prezydenta. Mogła za to zbudować wizerunek partii, ale i to się – przez awanturę – nie udało" – pisze Rafał Ziemkiewicz w tekście "Ostatni bój Korwin-Mikkego". W aktualnym numerze "Do Rzeczy" znajdziecie również wiele interesujących tekstów. Nie przegapcie!

Konfederacja wszystkim innym partiom opozycyjnym, które udają, że bronią demokracji, dała lekcje demokracji, lekcje transparentności, lekcje dobrej organizacji i lekcje kontaktu z obywatelami” – chwalił jeszcze niedawno prawybory Konfederacji Sławomir Sierakowski, podając partię „na prawo od PiS” za wzór dla opozycji lewicowo-liberalnej. Niestety, w ostatniej chwili wiele z tego dobrego wrażenia zostało zaprzepaszczone – wynik prawyborów został publicznie oprotestowany przez przegranych, którzy nie potrafili się powstrzymać od publicznego wywlekania sobie pretensji i pełnych emocji kłótni, głównie w mediach społecznościowych. Czyżby Korwin-Mikke miał więc rację, że z „d…kracji”, jak zwykł to słowo pisać, nic dobrego przyjść nie może?