"Kamiński jest szkodnikiem polskiego państwa". Opozycja chce odwołania ministra

– Wniosek (...) dotyczy wielu afer, które ostatnio pojawiały się w przestrzeni publicznej, wielu afer które do dzisiaj nie zostały wyjaśnione – tłumaczył Tomczyk podczas konferencji.

– Pamiętamy wszyscy sprawę pana Banasia, która trwa już ponad 100 dni. Banaś jest ciągle prezesem NIK. Pamiętamy sprawę dwóch wież, w którą uwikłany był Jarosław Kaczyński. Kaczyński który nawet nie został przesłuchany przez prokuraturę – mówił dalej poseł.

– Praprzyczyną działalności Kamińskiego w obecnym systemie władzy jest jego ułaskawienie przez prezydenta Dudę. To prezydent Duda powiedział że musi uwolnić wymiar sprawiedliwości od tej sprawy, ale nie powiedział wtedy, że uwalniając wymiar sprawiedliwości, skazuje polskich obywateli na działalność Mariusza Kamińskiego, który został skazany za nadużycia władzy – dodał.

Tomczyk przypomniał też sprawę „agenta Tomka”, który w ostatnich dniach powtórzył oskarżenia wobec szefów służb, w tym wobec Mariusza Kamińskiego.

– Jeśli dodamy do tego ostatnie zeznania słynnego już agenta Tomka, który opowiada jak był zmuszany przez Kamińskiego, przez Macieja Wąsika (Wiceszef MSWiA – red.) do nielegalnej działalności, która tak naprawdę opierała się na wykorzystaniu aparatu państwa przeciwko współobywatelom, politykom, ludziom opozycji albo ówczesnym rządzącym, to wychodzi z tego obraz państwa, którego nigdy nie chcielibyśmy widzieć tutaj, w naszym kraju. Sprawa musi się zakończyć raz na zawsze. Mariusz Kamiński musi stanąć przed wysoką izbą i udzielić wszelkich możliwych wyjaśnień – podkreślił polityk.