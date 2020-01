Para homoseksualna nie adoptuje dziecka Polki. "Dobro dziecka wygrało"

O zmianie decyzji brytyjskich władz poinformował na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

"Mam dobrą wiadomość. Mały Harry trafi do rodziny heteroseksualnej w Wielkiej Brytanii, będzie miał zachowaną tożsamość, jedno z rodziców ma narodowość polską i jest chrześcijaninem. Dziękuję instytucjom brytyjskim. Słowa dotrzymałem Dobro dziecka wygrało!" – napisał.

Przypomnijmy, że na początku zeszłego roku sąd brytyjski odebrał mieszkającej od kilkunastu lat na Wyspach pani Anecie prawo do opieki nad synkiem, Harrym. Postanowienie to miało związek z wypadkiem, jakiemu uległ chłopczyk, gdy matka zostawiła go samego pod opieką jego 13-letniej siostry. Harry poparzył się gorącym naczyniem. Sąd wziął pod uwagę to, że kobieta cierpi na depresję i epilepsję, a wcześniej straciła prawo do opieki nad pozostałymi dziećmi.

Kobieta zgodziła się z decyzją sądu o odebraniu jej prawa do opieki nad synkiem, ale nie zaakceptowała tego, że Harry miał trafić do pary homoseksualnej. Wtedy kobieta podjęła próbę interwencji w brytyjskiej opiece społecznej, a później u jednego z polskich konsulów w Wielkiej Brytanii. Bezskutecznie.

W Polsce sprawą zainteresował się najpierw Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, a także wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. W efekcie ich działań Harry trafi pod opiekę pary heteroseksualnej.